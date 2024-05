Di Cesare - il saluto amaro al San Nicola | è sua la deviazione che avvicina il Bari alla Serie C

Play-out: Bari-Ternana 1-1, Pereiro avvicina alla C i pugliesi - Play-out: bari-Ternana 1-1, Pereiro avvicina alla C i pugliesi - Nasti illude il San Nicola, Pereiro pareggia Nella ripresa il bari è tornato in campo più determinato e, dopo aver fatto le prove generali con capitan Di cesare, ha sbloccato il risultato al 59’ con ...

Play Out Serie B: Bari-Ternana 1-1, tutto rimandato al ritorno - Play Out Serie B: bari-Ternana 1-1, tutto rimandato al ritorno - Termina 1-1 l’andata dei Play Out di Serie B al San Nicola tra bari e Ternana. La squadra di casa ha subito ... con la palla che finisce in rete dopo una deviazione decisiva di Di cesare. Tutto ancora ...

Ternana, Pereiro salva i rossoverdi. A Bari finisce 1-1 - Ternana, Pereiro salva i rossoverdi. A bari finisce 1-1 - bari-TERNANA 1-1 bari (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Bellomo (21' st Achik), Acampora (1' st Maita), Sibilli (30' st ...