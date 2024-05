(Di giovedì 16 maggio 2024) Questa sera alle 20.45, al PalaFerraris,ospita lanella sfida valida per3 deie quarti di finale diA. Si tratta di fatto di un primo match point per lache si è aggiudicata le due gare in casa e quindi ora le basta un successo per poter chiudere la serie senza dover nemmeno giocare un’altrasul campo degli avversari. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match3 ...

Derthona Tortona-Virtus Bologna, gara 3 playoff Lega Basket A: ultime e diretta TV - derthona Tortona-Virtus bologna, gara 3 playoff Lega Basket A: ultime e diretta TV - Questa sera alle 20.45 si disputa il match derthona Tortona-Virtus bologna valido per gara 3 dei playoff di Lega Basket A.

Playoff Serie A gare 2: Milano pareggia la serie, Bologna e Brescia sul 2-0, pareggi - Playoff Serie A gare 2: Milano pareggia la serie, bologna e Brescia sul 2-0, pareggi - Playoff Serie A: Milano torna in parità nella serie, così come il Venezia. Sul 2-0 la Virtus bologna e la germani Brescia: ecco il recap delle gare 2 ...

LBA Playoff, Virtus vs Tortona: è tempo di Gara 3, la situazione - LBA Playoff, Virtus vs Tortona: è tempo di Gara 3, la situazione - Tempo di Gara 3 per Virtus bologna e Bertram derthona, con le VNere avanti nella serie 2-0. Match point per la squadra di coach Luca Banchi a Casale Monferrato, dove invece ...