Degrado urbano al quartiere Nicolosi di Latina | l’ordinanza del sindaco Celentano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Connumero 99, ildi, Matilde, ha adottato misure urgenti per fronteggiare ilnel. Queste nuove regole, in vigore per 120 giorni, mirano a contrastare il consumo eccessivo di alcolici e il disturbo della quiete pubblica, garantendo una migliore vivibilità del. Divieti e Restrizioniprevede il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi e aree pubbliche, ad esclusione delle aree concesse dall’amministrazione. È vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici e ...