Decreto sul farmaco che blocca la pubertà | Nuove linee guida per la disforia di genere

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per il trattamento delladiè in arrivo una rivalutazione che porterà a. Impegnata su questo fronte – dopo le polemiche per l’utilizzo all’ospedale Careggi di Firenze deltriptorelina chelanei minori che vivono tale situazione – è la nuova maxi commissione di 29 membri istituita dai ministri della Salute, Orazio Schillaci (foto), e della Famiglia, Eugenia Roccella. Insieme hanno firmato unche istituisce un tavolo tecnico di "approfondimento in materia di trattamento delladi". "Rilevata la disomogeneità con cui si opera in Italia e l’esigenza di disporre didi indirizzo che li supportino nel ...

Milano – La Lega presenterà in Consiglio Regionale, martedì 7 maggio, una mozione che chiede di vietare la prescrizione della triptorelina , farmaco che ritarda lo sviluppo puberale dei bambini con disforia di genere e che quindi non accettano il ...

Dopo l'ispezione del ministero della Salute la direzione sanitaria dell'ospedale Careggi di Firenze ha deciso di sospendere la prescrizione della triptorelina per bambini e adolescenti con disforia di genere . Il ministero ha chiesto all'ospedale di ...

”Esprimiamo soddisfazione per il blocco della somministrazione a bambini e adolescenti della Triptorelina – il farmaco bloccante della pubertà – all’Ospedale Careggi di Firenze, a seguito dell’inchiesta e delle indagini condotte dalla Procura e ...

