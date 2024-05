De Roon verso il forfait a Dublino - Gasperini | Difficile pensare di riaverlo in finale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma. Il giorno dopo la sconfitta nelladi Coppa Italia per l’Atalanta è già tempo diagli altri obiettivi stagionali. Al centro dell’Acqua Cetosa di Roma si è svolto il Media Day in vista delladi Europa League e Gian Pieroè tornato sulla partita: “La notte non so se c’è stata… Ma non mi ha fatto cambiare idea: non siamo stati meno dei nostri avversari”. “Ho potuto constatare che effettivamente era la terza partita molto impegnativa in 7 giorni” le due partite con Marsiglia e Roma sono state molto dure, la partita è stata tiratissima. Abbiamo avuto poco tempo, per la prima volta ho visto non tanto una brutta condizione, perché siamo stati presenti, ma ci è mancata quella rapidità per trovare una soluzione nel superare il muro della Juventus”.la ...