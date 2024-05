Dalla Champagne ai nostri calici - passando per Todi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’amore degli italiani per loè un fatto conclamato e che continua a trovare conferma nei numeri. Dopo un picco eccezionale registrato dal Comité du(organizzazione che riunisce tutti i viticoltori e le Maison del territorio) nel 2022, con 10,6 milioni di bottiglie importate nel nostro Paese, i dati del 2023 parlano di una leggera flessione sui volumi (9,9 milioni di bottiglie) a fronte di un incremento in valore (da 247,9 a 265,9 milioni di euro) che pone il nostro Paese al quinto posto tra i mercati esteri importatori, dopo Sati Uniti, Regno Unito, Giappone e Germania. Per questo motivo molte aziende vitivinicole italiane hanno visto in questa situazione un’opportunità da cogliere, affiancando alla distribuzione delle proprie bottiglie quella di una tipologia di vino che soddisfa una richiesta esistente, definita e di fatto molto ...