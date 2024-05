Da gennaio 2025 la carta d’identità e la patente saranno sullo smartphone

(Di giovedì 16 maggio 2024) Interessanti novitàstato dei lavori di sviluppo di IT Wallet sono arrivate nelle scorse ore dal senatore Alessio Butti L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, spiega in un’intervista lo stato di avanzamento, gli obiettivi e le caratteristiche del progetto

Colpo di fucile per sbaglio uccise l’amico: patteggia a 16 mesi, i familiari della vittima chiedono un milione di euro - Colpo di fucile per sbaglio uccise l’amico: patteggia a 16 mesi, i familiari della vittima chiedono un milione di euro - Sull’incidente del 6 gennaio dello scorso anno a Marana di Montereale in cui ha perso la vita Fiore Cialfi di 64 anni, chiesto 1 milione di euro di risarcimento danni dai familiari ...

Montenegro: proteste contro lo sconto di pena a uno stupratore - Montenegro: proteste contro lo sconto di pena a uno stupratore - Scoppia la protesta in Montenegro dopo che i giudici hanno ridotto la pena a un uomo accusato di aver abusato ripetutamente di una minorenne #EuropeNews ...

L'allarme della Cna sulle modifiche al superbonus: "A rischio la tenuta di tante imprese edili" - L'allarme della Cna sulle modifiche al superbonus: "A rischio la tenuta di tante imprese edili" - Lettera aperta del presidente regionale Cugliari ai parlamentari calabresi. Preoccupa soprattutto la previsione di spalmare i crediti in 10 anni ...