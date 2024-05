Cybersicurezza | Mantovano - ‘8 attacchi su 10 da hacktivist - per lo più filorussi o pro-Palestina’**

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Le Autorità di cybersicurezza registrano un costante aumento deglicibernetici, molti dei quali derivano dalle tensioni internazionali: in Italia più dell?80% degliDDos sferrati nel 2023 sono stati rivendicati da gruppi dii, per lo piùo pro-Palestina, con un picco a ottobre, subito dopo l?aggressione di Hamas contro Israele”. A lanciare l’allarme è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, intervenendo al gruppo di Lavoro G7 syulla cybersicurezza. Per“non è solo una questione di numeri. Persino chi non ha dimestichezza con la cybersicurezza tocca con mano la gravità dei danni che un singolo attacco informatico può causare: penso al blocco temporaneo di laboratori di analisi, di ...

