Curti | Raiano inaugura il comitato elettorale di Legalità e Trasparenza - appuntamento a domenica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 16 maggio 2024). Entra nel vivo la campagnadella lista ‘’, capeggiata dal sindaco uscente diAntonio19 maggio, a partire dalle ore 11:30, ci sarà l’zione deldi via Dante (di fronte Piazza Pertini). Il primo cittadinoha affermato: «19 maggio invito tutti i miei concittadini all’zione deldella nostra lista ‘’. Sarà l’occasione per dare vita ad un luogo dove ogni cittadino sarà il benvenuto e potrà scambiare con noi idee, consigli e progetti futuri per la nostra ...