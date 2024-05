Cupra Tavascan - la prova de Il Fatto it – Il suv-coupé elettrico che seduce – FOTO

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sviluppo spagnolo, tecnologia tedesca, produzione cinese, mercato globale. La, il secondo modellodel marchio catalano del gruppo Volkswagen dopo la Born (che tra non molto sarà disponibile come VZ con prestazioni potenziate, tipo i 200 orari di velocità massima) e il primo Suv, sta per arrivare: gli ordini verranno aperti a giugno con l’ufficializzazione del listino. Il primo prezzo italiano – che non sarà necessariamente quello d’ingresso – parte da 52.600 euro, quelli per la declinazione Endurance con diversi equipaggiamenti aggiuntivi e a trazione posteriore con 286 Cv di potenza, 545 Nm di coppia e un’autonomia dichiarata fino a 568 chilometri. Pacchetti esclusi, che sono quattro (Immersive, Adrenaline, Extreme e Winter), l’altra versione è quella ad alte prestazioni, la VZ a ...

