Covid - virus da naso a cervello | così può aumentare rischi Parkinso - lo studio

Il Covid "potrebbe aver avuto origini in laboratorio ". È quanto risulta dallo studio condotto dai ricercatori della University of New South Wales , in Australia, pubblicato sulla rivista 'Risk Analysis'. Gli scienziati affermano che sia "più ...

Covid, virus da naso a cervello: così può aumentare rischi Parkinson, lo studio - Covid, virus da naso a cervello: così può aumentare rischi Parkinson, lo studio - (Adnkronos) - "L'infezione da sars-cov-2 attraverso la cavità nasale si diffonde al cervello". E' una delle traiettorie del virus che gli scienziati hanno seguito quasi subito, quando in piena pandemi ...

La malattia Mip-C legata al Covid sorpende Bassetti: "Prima volta che ne sento parlare", 8 morti accertati - La malattia Mip-C legata al Covid sorpende Bassetti: "Prima volta che ne sento parlare", 8 morti accertati - Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commenta le morti provocate da Mip-C, la malattia legata al Covid ...

Respiratory inflections in sluggish retreat in Hungary - Respiratory inflections in sluggish retreat in Hungary - Other pathogens identified between the 40th and 19th week were sars-cov-2 (1,072), respiratory syncytial virus (RSV, 366), adenovirus (9), parainfluenza (13), human metapneumovirus (HMPV, 179, and ...