Covid - aumenta il rischio cardiovascolare Lo studio dell' IRCCS San Raffaele

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'aumento delassociato nei pazienti-19 potrebbe essere esteso per anni e non limitato alla fase acuta'infezione. Sono questi i risultati, pubblicato su “Cardiovascular Research”, condotto dai ricercatoriSandi Roma in collaborazione con glisi'Università di Roma “La Sapienza” e'Università di Napoli “Federico II”. Numerosi studi precedenti hanno dimostrato, su un numero limitato di soggetti ospedalizzati, che l'infezione da Sars-Cov-2 è molto spesso associata allo sviluppo di eventi cardiovascolari (CV) e cerebrovascolari (MACCE). La rilevanza, invece,'attuale lavoro risiede nel ...