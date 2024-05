Covid al Giro? Pregliasco esclusivo | In Italia qualche caso c’è - ma…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ald’diversi ritiri a causa di un virus che dovrebbe essere intestinale, ma nel gruppo si teme per il ritorno del. Il pensierodi. Ritorna l’incuboald’. Ad un anno dal ritiro della Maglia Rosa Evenepoel proprio per un tampone, il virus ritorna a far paura all’interno del gruppo. Niente di certo per il momento, ma i diversi ritiri per motivi di salute stanno iniziando a preoccupare molto gli organizzatori e i corridori. Ald’ritorna l’incubo– Notizie.com – © LapresseL’ultimo ad essere stato messo fuori gioco a causa di un virus (dalle prime informazioni intestinale ndr) è la Maglia Bianca Uijtdebroeks. Ma prima di lui per lo ...