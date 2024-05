Così si decide chi ha vinto Finale Amici 23 - l’annuncio arriva direttamente dalla produzione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024)23 sta per terminare, infatti sabato 18 maggio ci sarà lache decreterà il vincitore. E adesso si è saputo qualcosa in più su come verrà eletto colui che conquisterà il traguardo ambito sin dall’inizio dell’avventura televisiva. Maria De Filippi ha ormai chiarito ogni aspetto ed è pronta a condurre in porto l’ennesima stagione del talent show, contraddistinta da grandi ascolti. Abbiamo già saputo nei giorni scorsi che in occasione dell’ultimo atto di23 dovrebbero essere presenti in studio i giornalisti. Durante la, la stampa non si collegherà più da remoto come accaduto fino all’anno scorso ma sarà proprio davanti agli allievi. I giornalisti saranno tenuti a votare per dare il premio della critica a chi se lo meriterà. Leggi anche: “Vi abbiamo scoperto, diteci la verità”. Holden, il ...