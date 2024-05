Così coopereremo per proteggere la cybersicurezza del G7 L’intervento di Frattasi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Oggi, a Roma, per la prima volta in ambito G7 e su iniziativa della Presidenza italiana, si è riunito il Gruppo di lavorodel G7 nel formato policy makers di alto livello insieme alle agenzie e centri per la sicurezza e resilienza dello spazio cibernetico. Ringrazio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per averci ospitato. Ho presieduto un incontro nel quale abbiamo interagito come una comunità, aperta al confronto ed alla condivisione delle politiche di sicurezza cibernetica. Nei mesi scorsi abbiamo costruito con le altre delegazioni le condizioni per dare avvio a questa cooperazione che vogliamo sia permanente d’ora in avanti. Nei miei incontri con i Capi delle altre agenzie, nei mesi scorsi, ho presentato la proposta italiana. Insieme ai miei collaboratori l’abbiamo via via affinata, riscuotendo adesioni convinte. La nostra ...