Cosa minaccia le banche europee secondo la Bce

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ucraina, Medio Oriente, Mar Rosso. Ledella zona euro sono resilienti, lo hanno dimostrato negli anni difficili della pandemia e della grande inflazione. Ma pensare che possano essere immuni da quanto sta accadendo in tre teatri alle porte dell’Europa, sarebbe pura e semplice presunzione. Non è così, come mette nero su bianco la Banca centrale europea nel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria, che viene diffuso con cadenza semestrale. Bisogna partire da una premessa. “Complessivamente le condizioni sulla stabilità finanziaria nell’area euro sono migliorate negli ultimi sei mesi, mentre i rischi di una caduta in recessione sono diminuiti, ma i mercati restano esposti a possibili ripercussioni negative a livello macroeconomico e finanziario e agli sviluppi problematici a livello geopolitico”, ha scritto il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos ...

Open Fiber , la soci età della rete in fibra fortemente voluta dal governo Renzi nel 2016, è ancora in attesa del finanziamento da 2 miliardi chiesto a soci e banche per riuscire a varare il piano industriale al 2029 e presentare i conti del 2023. ...

Dl Superbonus, : - Dl Superbonus, : - : ...

Sequestrati beni per 300mila euro a imprenditore auto legato a Cosa Nostra - Sequestrati beni per 300mila euro a imprenditore auto legato a cosa Nostra - La Polizia di Stato di Caltanissetta ha dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro dei beni int ...

"Davide contro Golia: la missione di Costantino Forgione per rivoluzionare la consulenza finanziaria in Italia" - "Davide contro Golia: la missione di Costantino Forgione per rivoluzionare la consulenza finanziaria in Italia" - Milano 16/05/2024 - Nell’attuale panorama della consulenza finanziaria italiana sta emergendo una figura che si distingue per l'esperienza, il coraggio e la determinazione nel contrastare un sistema o ...