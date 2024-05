Coppa Italia - LaPresse | Allegri ha distrutto materiale fotografi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Anche l’agenzia di stampadenuncia un danno provocato da Massimilianonel caos della finale ditra Juventus e Atalanta. Nella sfuriata dopo l’espulsione di ieri sera il tecnico bianconero si è infatti scagliato anche contro una procuratrice federale e preso dalla concitazione ha scalciato danneggiando irrimediabilmente delle luci di un set di fronte all’ingresso negli spogliatoi, allestite dagli operatori diper un fotoshooting per l’agenzia di stampa e per la Serie A. La Juventus successivamente ha chiesto agli operatori se servisse un rimborso per i danni causati. SportFace.