Coppa Italia - giudice sportivo | per Allegri due giornate di squalifica e multa da 5 000 euro

L'accordo tra la Juventus e Massimiliano Allegri potrebbe ro dirsi addio già in questi giorni. A riportarlo è Sky Sport che scrive come la società non abbia gradito la...

“Mi auguro con tutto il cuore che il prossimo anno si riescano a creare le condizioni organizzative, rispetto anche agli impegni, per la presenza del Presidente della Repubblica. È la persona che ci rappresenta tutti e che, in un’occasione come la ...

Stangata per Allegri, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo - Stangata per Allegri, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo - È arrivata la decisione del giudice sportivo su Massimiliano Allegri: stangata per l'allenatore della Juventus ...

Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Farfalle e Sofia Raffaeli a caccia di gloria - Ginnastica ritmica, le convocate dell’italia per gli Europei: Farfalle e Sofia Raffaeli a caccia di gloria - Emanuela Maccarani, DT della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2024 che andranno in scena a Budapest ...

Al Bano: «Ho steccato l’inno di Mameli, non sentivo niente». La replica del cantante dopo le critiche social all'esibizione all'Olimpico - Al Bano: «Ho steccato l’inno di Mameli, non sentivo niente». La replica del cantante dopo le critiche social all'esibizione all'Olimpico - L'Inno di Mameli di Al Bano non è passato inosservato. Il cantante 80enne di Cellino San Marco, dopo aver steccato durante il pre-partita della finale di coppa italia ...