Coppa Italia Atalanta-Juventus - 62mila spettatori

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si è disputata ieri (15 maggio), allo Stadio Olimpico, la finale di”, alla presenza di 62.000, mentre nel vicino Foro Italico erano in corso, nel contempo, le partite di tennis nell’ambito degli Internazionali BNL d’, alla presenza di oltre 35.000 persone. I servizi di ordine pubblico, predisposti dalla Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno consentito che la competizione sportiva, che ha richiamato oltre 40.000 tifosi dalle altre regioni d’, si svolgesse senza alcuna criticità. Il plauso del Questore a tutte le Forze dell’Ordine impiegate che, ogni giorno, consentono lo svolgimento, in sicurezza, di manifestazioni, eventi e competizioni sportive di ...

Giorgio Scalvini , difensore dell’ Atalanta , ha parlato al media day Uefa all’Acqua Acetosa in merito al prossimo impegno in finale di Europa League con il Bayer Leverkusen: “La finale di ieri per me è stata la prima, é comunque un’esperienza da cui ...

La Juventus batte l`Atalanta per 1-0 nella finale di Coppa Italia e chiude l`anno con un trofeo, a tre anni di distanza dall`ultimo. Un titolo...

Cobolli Gigli : ”Un Allegri molto euforico ma anche molto arrabbiato negli ultimi minuti. Cosa imputava Max a Rocchi? Imputava degli errori di Maresca ma, soprattutto, del Var. C’era un rigore su Vlahovic non visto dal Var. Dalle immagini si ...

Juve, il retroscena di Brambati: "Allegri doveva andare via dopo la Lazio..." - Juve, il retroscena di Brambati: "Allegri doveva andare via dopo la Lazio..." - Sono ore tesissime in casa Juventus, nonostante la vittoria della coppa italia contro l'Atalanta grazie alla rete di Dusan Vlahovic. Il tecnico Massimiliano Allegri, infatti, sembra essere ormai ...

Coppa Italia, UFFICIALE: due giornate di squalifica e 5mila euro di multa ad Allegri - coppa italia, UFFICIALE: due giornate di squalifica e 5mila euro di multa ad Allegri - Due giornate di squalifica e 5mila euro di ammenda per Massimiliano Allegri "perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico ...

Internazionali, Bolelli e Vavassori in semifinale: “Ora le Olimpiadi solo a un passo”. E “The Wave” firma un record - Internazionali, Bolelli e Vavassori in semifinale: “Ora le Olimpiadi solo a un passo”. E “The Wave” firma un record - Ci siamo subito detti che quello era un punto importante”. Arevalo e Pavic sulla strada per la finale Il sogno è quello di alzare la coppa domenica, di vincere gli Internazionali d’italia ma prima ...