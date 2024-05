Coordinate - ton sur to - complementari o contrapposte Come abbinare scarpe e pochette in questa stagione delle cerimonie

(Di giovedì 16 maggio 2024) È di nuovo quel momento dell’anno. Settimane costellate di inviti, pranzi, matrimoni o cresime, da affrontare nel miglior outfit possibile. Individuato l’abito perfetto non resta che scegliere leda cerimonia abbinate. Accessori tutt’altro che secondari capaci di elevare o rivoluzionare un look formale. Non mancano comunque le varianti, tra sandali e clutch coordinati al massimo, nei colorinei materiali, al mix and match di décolleté e borse che aggiunge carattere. Senza dimenticare l’intramontabile total black o i sempre affascinanti toni metallici. ...

Alex Rivière Studio x Manebí: dai sandali in pelle alle friulane in velluto, la nuova collezione minimal chic - Alex Rivière Studio x Manebí: dai sandali in pelle alle friulane in velluto, la nuova collezione minimal chic - Per dirla in letteratura, disturbando (ma non troppo) Johann Wolfgang von Goethe, questa è una storia di affinità elettive. «Ho da sempre la sensazione che ci siamo conosciute in una vita passata», mi ...

Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Summer 2024 - Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Summer 2024 - Un elemento che caratterizza questa collezione è il logo "Venna": legato all’heritage di Ferragamo, questo logo fu disegnato nel 1930 dall’artista futurista Lucio Venna e viene oggi riproposto in una ...

Il vintage di East Market torna a Milano domenica 19/5 - Il vintage di East Market torna a Milano domenica 19/5 - Negli spazi di via Mecenate, tra le proposte del mese Mezzogiornoh, Sydney Duncan e A Family Affair ...