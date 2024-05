Contrasto alla povertà Il progetto Ri-Uscire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) È stato firmato martedì scorso, al Palazzo arcivescovile di Lucca, il protocollo d’intesa sul prgetto “Ri-“, tra Arcidiocesi di Lucca, Ufficio pastorale Caritas e l’associazione camaiorese Fondo Vivere, con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. “Ri-“,nato nel 2020 per contrastare fenomeno di impoverimento causati dal Covid e, successivamente, dalle guerre in atto nel mondo, è un fondo solidale per la ripartenza sostenuto da un’ampia alleanza di partenariato pubblico e privato che coinvolge non solo Caritas e Fondo Vivere, ma anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Provincia e tutti i suoi Comuni. Ampliare la rete dei punti informativi inerenti alper garantire la capillarità e la prossimità, è uno degli obiettivi, sin dnascita dell’iniziativa, dei ...