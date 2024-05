Conte-Napoli | La reazione di Ferrara alla domanda di Pardo – VIDEO

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ladi Cirodopo unadisualpotrebbe rappresentare un indizio sul futuro dell’allenatore salentino. Il rebus sulla panchina delpotrebbe essere vicinosoluzione, con Antoniodato come favorito numero uno per guidare il nuovo ciclo azzurro. E a tal proposito, un piccolo indizio sarebbe emerso durante la trasmissione di Dazn di ieri sera. LasuDurante il programma di approfondimento calcistico, il conduttoreha posto unadiretta e spiazzante a Cirosulle voci che vorrebberoin pole per il ...

"La squadra non sta benissimo, ci portiamo dietro alcuni acciacchi che si sono aggravati negli ultimi giorni: sicuramente non ci sarà Cattani, valuteremo gli altri fino alla palla a due". E’ un coach Benedetto preoccupato per le condizioni dei ...

Pagina 1 | "Juventus e Allegri, giusto separarsi: non si ripartirà con lui" - Pagina 1 | "Juventus e Allegri, giusto separarsi: non si ripartirà con lui" - Conoscendo la storia della Juventus mi aspetto una reazione a un finale di campionato non all'altezza" - ha spiegato Ciro ferrara. Poi ha proseguito: "Crollo bianconero Difficile capirlo, devi essere ...

'Allegri e la Juventus, giusto che le strade si dividano' - 'Allegri e la Juventus, giusto che le strade si dividano' - Ciro ferrara, ex difensore della Juventus e attuale commentatore ... Conoscendo la storia della Juventus mi aspetto una reazione a un finale di campionato non all'altezza". Infine, sul crollo della ...

"Juventus e Allegri, giusto separarsi: non si ripartirà con lui" - "Juventus e Allegri, giusto separarsi: non si ripartirà con lui" - L'ex storico bianconero: "L'Atalanta è in un altro momento di forma ma in finale mi aspetto una reazione" "Le due squadre arrivano a questo match in modi totalmente opposti sia dal punto di vista fisi ...