Confronto tv Meloni-Schlein - Rai | Manca maggioranza richiesta da Agcom

Il duello in tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein non si farà. Il confronto , che sarebbe dovuto andare in onda il prossimo 23 maggio a 'Porta a Porta', su Rai1, è salta to dal momento che non è arrivato l'ok, chiesto dall'Agcom , della maggioranza ...

