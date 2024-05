Confronto tv Meloni-Schlein - non si può fare | cosa dice la Rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Salta iltv in Rai tra la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Pd Ellyin vista delle elezioni Europee 2024. "Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a una due tra leader sulla base della forza rappresentativa. Per questo

