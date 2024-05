Concorsi scuola 2024 - vanno presentati i titoli per la graduatoria | quali e quando Seguire le indicazioni degli USR IMPORTANTE

(Di giovedì 16 maggio 2024): si prosegue a ritmo spiegato nelle convocazioni per le prove orali che si svolgeranno, per la prima parte, entro luglio. Si spera di poter pubblicare quante più graduatorie possibili per dare l'opportunità di partecipare alle immissioni in ruolo. Un lavoro complesso, da organizzare e gestire: servono concentrazione, disponibilità, ottimizzazione da parte delle commissioni. Il lavoro successivo alle prove è quello della redazione della, per la quale occorre valutare i. L'articoloper lale ...

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e i percorsi abilitanti per l'insegnamento presentano ancora diverse criticità irrisolte. Mentre si attende la pubblicazione dell'ordinanza per le GPS, per i corsi abilitanti, a seguito della ...

Concorso scuola 2024 : tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale . L'articolo Concorsi scuola 2024 , convocazioni prova orale ...

Caserta, mobilità docenti nelle scuole: 847 posti per i trasferimenti - Caserta, mobilità docenti nelle scuole: 847 posti per i trasferimenti - Buone notizie per la mobilità dei docenti: a disposizione circa 800 posti. L'ambito territoriale di Caserta ha pubblicato le sedi disponibili per le scuole di ogni ordine e grado, ...

Dieci storie che raccontano l'alluvione dell'Emilia-Romagna: «Cosa è successo un anno fa, come ha cambiato le nostre vite» - Dieci storie che raccontano l'alluvione dell'Emilia-Romagna: «Cosa è successo un anno fa, come ha cambiato le nostre vite» - Ritornare a scuola, a settembre, «è stato strano, più difficile. E poi, con l’alluvione, avevamo perso delle cose e se non mi ricordavo un argomento non potevo andare a vederlo nei miei quaderni ...

Maltempo, lezioni tra le bacinelle nelle scuole colabrodo: la pioggia provoca infiltrazioni e allagamenti - Maltempo, lezioni tra le bacinelle nelle scuole colabrodo: la pioggia provoca infiltrazioni e allagamenti - La scuola era già stata chiusa nei giorni scorsi per un motivo simile ed era stata appena riaperta. Il liceo classico Gioberti, a Torino, adesso dovrà far montare un ponteggio e procedere al più ...