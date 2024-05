Con la bella e famosa tennista Bomba gossip su Jannik Sinner | Ha lasciato la fidanzata per lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) A soli 23 anni è il nuovo fenomeno del tennis mondiale e uno degli italiani più conosciuti all’estero. Eppure, per il suo essere così schivo, ilè un “antidivo” della cui vita privata sappiamo molto poco. Ma non si sfugge alla lente dele abbiamo una notizia: è finita la relazione tra lo sportivo altoatesino e Maria Braccini, influencer che su Instagram vanta oltre 53mila followers. Prima che qualche nostra lettrice si faccia avanti, però, dobbiamo dire chesi sarebbe (per ora, usiamo il condizionale) subito consolato. Per la precisione, con la 25enne Anna Kalinskaya. Si tratta di una collega russa, essendo anche lei una, ventiseiesima nel ranking Atp. Ma vediamo meglio come è sbocciato il loro amore, e come è ...