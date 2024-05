Computer quantistici - testata la rete più lunga mai realizzata

(Di giovedì 16 maggio 2024) I due nodi di memoria quantistica sono connessi attraverso un collegamento in fibra ottica di 35 chilometri

Chip di silicio ultra puro potrebbero semplificare lo sviluppo dei Computer quantistici . Ossia dei Computer del prossimo futuro , molto superiori, per prestazioni, a quelli che adoperiamo attualmente. Un Computer quantistico ha una velocità di ...

I ricercatori dell’Università di Melbourne e dell’Università di Manchester hanno sviluppato un modo per produrre silicio molto più puro rispetto ai processi attuali... Leggi tutto

Napoli, a Città della Scienza la tavola rotonda «Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile» - Napoli, a Città della Scienza la tavola rotonda «Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile» - la non-località dei fenomeni quantistici e il concetto espresso come “entanglement quantistico” è l’effetto alla base del computer quantistico e di tutta l’informatica quantistica: sistemi ...

