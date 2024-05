Come preparare un tè all’inglese a tema Bridgerton è uscita la terza stagione!

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Giovedì 16 maggio è un giorno importante per i fan della saga: dopo una lunga attesa arriva ladi, la storia di otto fratelli e sorelle dell’alta società londinese in cerca dell’amore. Costumi incredibili, un grande trucco, tantissimi balli: tra tè fumante e belle porcellane, guardando le puntate la voglia di indossare una collana di perle e gustare un pasticcino è tanta. Eccosi prepara un perfetto tè. Tè del pomeriggio, un'abitudine da nobildonne La storia dell’afternoon tea ormai è risaputa: Anna Russell, duchessa di Bedford e dama di compagnia della regina Vittoria, si faceva portare in camera una tazza di tè e delle fette di pane imburrate per resistere fino all’ora di cena, abitudine che condivise poi con altre nobildonne e che la regina, una vera golosa ...