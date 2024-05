Come evitare il taccheggio grazie all’intelligenza artificiale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nell’ambito dei crimini che accadono in città quello di furto enei negozi è di sicuro uno dei più frequenti e diffusi, causando perdite al mondo del piccolo e grande commercio per oltre 5 miliardi di euro ogni anno. Abbigliamento e alimentari sono i settori più colpiti, soprattutto per quel che riguarda maglieria, capispalla da un lato, bottiglie di alcolici e tonno in scatola dall’altro. Ma non è meno grave la situazione nel settore degli accessoriscarpe e occhiali, mentre molto appetibili per i ladri sono anche gli store di elettronica dove smartphone, tablet e i loro accessori sono prede alquanto desiderate. Infine, immancabile sono le profumerie: trucchi, cosmetici e profumi vanno controllati con attenzione perche vengano sottratti indebitamente. Per tutti questi ambiti di commercio sono rari i furti ...

Ci capita, purtroppo, molto spesso di scrivere di truffe e raggiri, per lo più online – motivo per cui si parla di “cybertruffe” – ma vi sono anche le truffe evergreen: metodi tradizionali, quasi artigianali verrebbe da dire, che fanno leva sui ...

Terra amara, come finisce la soap: Lutfiye muore a 80 anni, Adnan dedica un film a Zuleyha - Terra amara, come finisce la soap: Lutfiye muore a 80 anni, Adnan dedica un film a Zuleyha - Il finale di Terra amara sarà caratterizzato dalla svolta di Zuleyha, che deciderà di chiudere con il passato e di evitare nuove storie d'amore. La signora di Cukurova non vorrà avere altri fidanzati ...

Comunicare sicuro: come prevenire il 90% degli incidenti informatici - Comunicare sicuro: come prevenire il 90% degli incidenti informatici - Per comunicare e navigare in sicurezza è necessario contrastare l'errore umano ed evitare così gli incidenti informatici: ecco come fare.

Truffe online, ecco tutti i modi per evitarle - Truffe online, ecco tutti i modi per evitarle - Le truffe online sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Per questo motivo è bene prestare molta attenzione alle possibili frodi in cui si può cadere facendo shopping sul web. Sono infatti 12,7 ...