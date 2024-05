Colonnello dell’Esercito si toglie la vita | è il 25esimo suicidio dell’anno tra il personale in divisa

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un nuovoper un membro delle forze armate. Si tratta delcaso tra uomini e donne indall’inizio. Stavolta arsi la, nella giornata di mercoledì 15 maggio, è stato Giovanni Devillanova, tenenteItaliano di 53 anni che si è sparato con la pistola d’ordinanza a Putignano, in provincia di Bari.Leggi anche: Tenta ildal palazzo comunale: i carabinieri lo salvano e lui scoppia in lacrime Secondo quanto riporta l’Osservatorio (curato da Cleto Iafrate), quello del53enne è stato il terzo episodio ditra le divise nel solo mese di maggio, dopo i suicidi di una agente di polizia locale palermitana e di un ...

