Cobolli Gigli | Conte al Napoli? E’ in grado di gestire e motivare i giocatori Su Allegri e la Coppa Italia …

(Di giovedì 16 maggio 2024): ”Unmolto euforico ma anche molto arrabbiato negli ultimi minuti. Cosa imputava Max a Rocchi? Imputava degli errori di Maresca ma, soprattutto, del Var. C’era un rigore su Vlahovic non visto dal Var. Dalle immagini si percepisce chiaramente come ci fosse penaltysu cosa ha fatto la differenza ieri nella finale diA “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus, per parlare della finale digiocata ieri a Roma tra la Juventus e l’Atalanta, Match che ha visto il successo degli uomini diche, a fine gara, è stato protagonista di un episodio in cui ...