Clamoroso retroscena da Barcellona | Xavi resta - ma nessuno lo vuole

Globe Soccer Awards - Inzaghi, Lautaro e l'Inter finalisti per i rispettivi premi. L'annuncio dei vincitori il 28/5 - Globe Soccer Awards - Inzaghi, Lautaro e l'Inter finalisti per i rispettivi premi. L'annuncio dei vincitori il 28/5 - L'Inter, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono tra i finalisti in lizza rispettivamente per i rispettivi premi al Globe Soccer Awards 2024 che si terrà il prossimo ...

Pronostico Almeria-Barcellona, la giocata che vale quota 1.95 - Pronostico Almeria-barcellona, la giocata che vale quota 1.95 - Gli unici due sorrisi dell’Almeria sono arrivati in trasferta, contro Las Palmas e Rayo. In casa invece lo score è di 8 pareggi e 9 sconfitte, con 16 gol segnati e 33 al passivo. Il Barça, al momento ...

Assist di Xavi all’Inter: addio Vitor Roque, c’è l’annuncio - Assist di xavi all’Inter: addio Vitor Roque, c’è l’annuncio - La versione di xavi non fa che rinforzare l’ipotesi di mercato che riguarda l’ Inter. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe accogliere il brasiliano il prossimo anno con la formula del prestito secco.