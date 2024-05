Cina-Russia | Xi - Putin partecipano a cerimonia apertura di Anni della cultura

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pechino, 16 mag – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimiroggi hanno partecipato a Pechino alladideglie a un concerto speciale per celebrare il 75moversario dei legami diplomatici tra i due Paesi. Agenzia Xinhua

Navigare tra le sanzioni e rafforzare quella che nei fatti non è una vera e propria alleanza, ma si comporta come tale nell’ottica dell’allineamento anti-occidentale. Si avvicina la visita in Cina di Vladimir Putin , che arriva nel momento più ...

Pechino, 15 mag – (Xinhua) – Alla vigilia della sua visita di Stato di due giorni in Cina, che iniziera’ domani, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un’ intervista scritta a Xinhua che la Russia e la Cina stanno promuovendo la ...

Lo sviluppo costante dei rapporti Cina-Russia "non è solo nell'interesse fondamentale dei due Paesi e dei due popoli, ma favorisce anche la pace , la stabilità e la prosperità della regione e del mondo in generale". Il presidente Xi Jinping, aprendo ...

Cina-Russia: Putin, nostra dichiarazione congiunta stabilisce obiettivi per sviluppare i rapporti - cina-russia: putin, nostra dichiarazione congiunta stabilisce obiettivi per sviluppare i rapporti - La dichiarazione congiunta dei leader di Russia e Cina delinea obiettivi a lungo termine per lo sviluppo delle relazioni tra Mosca e ...

Putin incontra Xi Jinping a Pechino - putin incontra Xi Jinping a Pechino - I legami tra Russia e Cina sono fattori stabilizzanti per il mondo. Lo ha detto il presidente russo incontrando Xi Jinping e spiegando che le relazioni bilaterali "non sono opportunistiche e non sono ...

Xi-Putin, guerra Ucraina tra i dossier - Xi-putin, guerra Ucraina tra i dossier - 8.00 Xi-putin, guerra Ucraina tra i dossier 43esimo bilaterale tra i presidenti di Cina e Russia, a Pechino. Xi Jinping e putin discutono a porte chiuse di am- pliamento dei rapporti economici e com- ...