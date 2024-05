Christian Di Martino - il poliziotto accoltellato a Milan - esce dalla terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Tornerò presto come prima" sono le primissime parole diDi, il vice ispettoreda un pregiudicato alla stazione di Lambrate il 9 maggio scorso. Il suo aggressore, invece, si trova nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentato omicidio. "Iloggi sta bene, è molto reattivo, in grado di interagire anche in maniera spigliata e simpatica con chi lo assiste quotidianamente, di buonumore ed estremamente desideroso di tornare presto al lavoro". Così lo descrive Stefania Cimbanassi, responsabile Chirurgia generale - Trauma team dell'ospedale Niguarda, che ha operato il giovane e che lo accoglie nel suo reparto dopo il trasferimento