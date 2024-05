Chiuso il portale che connetteva Dublino e New York a causa di atteggiamenti inappropriati tra insulti e immagini osè

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Aperto iltrae New, l’incontro tra i due mondi è stato un successo all’inizio, poi sono sfociati i comportamenti meno nobili delle persone. Prima le proposte di matrimonio, poi le parolacce sugli schermi dei cellulari, che non sono niente rispetto al resto. L’installazione delè stata sospesa, ha detto il Consiglio Comunale didi: “C’è chi ha mostrato parti del corpo, scrittoe anche chi ha mostratodella caduta delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Per questo abbiamo deciso di chiudere temporaneamente il, lo aggiorneremo per evitare nuovi incidenti. Continueremo a monitorare la situazione nei ...