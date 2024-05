Chico Forti non è più detenuto in carcere a Miami - più vicino il rientro in Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024), l’imprenditore ed ex campione di windsurf condannato all’ergastolo in Florida, non è piùinma trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione, in attesa del trasferimento in. Potrebbero bastare due o tre settimane, secondo una fonte vicina al 65enne trentino.è stato condannato per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. Altre fonti ritengono che servono 4-5 mesi la media di attesa per la consegna dopo la sentenzana di riconoscimento di quella straniera, conversione decisa nelle scorse settimane dalla corte d’Appello di Trento. L’autorizzazione al trasferimento è stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso. ...

