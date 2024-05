Chico Forti lascia il carcere di Miami - si avvicina il rientro in Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 –potrebbe tornare, presto, innon è più infatti detenuto inma trattenuto dall'Agenzia statunitense per l'immigrazione, in attesa del trasferimento in. Potrebbero bastare due o tre settimane, secondo una fonte vicina al 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. Fonti che seguono il dossier da vicino sono invece più caute, sottolineando che è di 4-5 mesi la media di attesa per la consegna dopo la sentenzana di riconoscimento di quella straniera, conversione decisa nelle scorse settimane dalla corte d'Appello di Trento. Notizia in aggiornamento

