(Di giovedì 16 maggio 2024) InilTrong>interpreta, uno dei personaggi più amati della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Lei è l’che tutti vorrebbero, specialmente ora che si è “” nella seconda stagione, in onda il giovedì in prima serata su Canale 5. A noiTrong>ha raccontato l’atmosfera sul set diil, il suo rapporto di amicizia con Francesca Chillemi. Ma anchel’incontro con il regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno le abbia cambiato la vita professionale e quanto sia stato importante lavorare in Don Matteo dove ha ...

La seconda stagione di ‘Viola come il mare ’, con Francesca Chillemi e Can Yaman, partita eccezionalmente venerdì 3 maggio, va in onda su Canale 5 il giovedì sera. In tutto sono sei puntate da due episodi ciascuna. La fine è prevista per il 7 ...

“Viola come il mare 2”, stasera in tv la terza puntata: non c’è pace per la protagonista e i suoi sentimenti - “Viola come il mare 2”, stasera in tv la terza puntata: non c’è pace per la protagonista e i suoi sentimenti - Non c'è proprio pace per Viola. Ecco cosa succede nella terza puntata stasera in tv della serie di Canale 5 "Viola come il mare" 2 ...

Chiara Tron in Viola come il mare 2: “Tamara si è ammorbidita ed è una vera amica” - chiara tron in Viola come il mare 2: “Tamara si è ammorbidita ed è una vera amica” - chiara tron ci racconta del suo personaggio in “Viola come il mare 2”, della sua amicizia con Francesca Chillemi e di chi le ha cambiato la vita.

“Viola come il mare 2” con Francesca Chillemi e Can Yaman, terza puntata: il nome del padre - “Viola come il mare 2” con Francesca Chillemi e Can Yaman, terza puntata: il nome del padre - Rivelazioni in arrivo, stasera nella terza puntata della fiction Mediaset Viola come il mare 2. Uno dei nodi narrativi centrali di questa seconda stagione, sta per avere una soluzione. Meglio ancora: ...