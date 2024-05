Chi sono i candidati alle elezioni in Piemonte 2024 | nomi e liste

(Di giovedì 16 maggio 2024) Leregionali insi svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno. I seggi saranno aperto sabato d1523 e domenica d23. Tra ic'è il presidente uscente Alberto Cirio per il centrodestra, mentre per il centrosinistra Gianna Pentenero e per il M5s Sarah Disabato.

Occhiobello , 15 maggio 2024 - Si apre la corsa per la nuova amministrazione di Occhiobello . Il Comune da 12.002 abitanti va al voto l’8 e 9 giugno per eleggere proprio sindaco, oltre ai 16 consiglieri comunali. La giornata di sabato 11 maggio, ...

Per le Elezioni comunali a Perugia si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le Elezioni europee. Circa 120mila perugini sono chiamati alle urne e per la prima volta potrebbero eleggere una ...

Europee, iniziativa del M5S a Messina - Europee, iniziativa del M5S a Messina - Prosegue il tour dei candidati siciliani del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee. Domenica 19 maggio a partire dalle 10.30 i cittadini potranno incontrarli a Piazza Lo Sardo (nota come ...

Le confederazioni dell’artigianato piemontese incontrano i candidati alla Presidenza della Regione Piemonte - Le confederazioni dell’artigianato piemontese incontrano i candidati alla Presidenza della Regione Piemonte - Oggi 16 Maggio presso il Circolo dei Lettori a Torino ha avuto luogo l’incontro tra le confederazioni dell’artigianato Piemontese: Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte, CasArtigiani Piemonte ...

Elezioni a Laureana Cilento, Marciano apre la campagna elettorale in piazza - elezioni a Laureana Cilento, Marciano apre la campagna elettorale in piazza - Inizia ufficialmente la campagna elettorale dell’avvocato Raffaele Marciano a Laureana Cilento. Il candidato sindaco terrà un comizio domenica 19 maggio, alle ore 18, in Piazzetta Belvedere (in ...