(Di giovedì 16 maggio 2024) Si infittisce il mistero'uomo che ha sparato a: poeta, scrittore e attivista per la non violenza, è legato intimamente alla destra xenofoba filorussa del suo Paese. Chi è

Robert Fico è in coma farmacologico. Chi è Juraj Cintula, l'attentatore del premier slovacco - Robert Fico è in coma farmacologico. Chi è juraj Cintula, l'attentatore del premier slovacco - L'attentato è avvenuto in Slovacchia dopo una riunione del governo, davanti a un centro culturale della città di Handlova. Arrestato l'aggressore: i media slovacchi lo hanno identificato come juraj Ci ...

Chi è davvero Juraj Cintula Cosa non torna sull'attentatore di Robert Fico - Chi è davvero juraj cintula Cosa non torna sull'attentatore di Robert Fico - Si infittisce il mistero sull'uomo che ha sparato a Robert Fico: poeta, scrittore e attivista per la non violenza, è legato intimamente alla destra xenofoba filorussa del suo Paese. Chi è juraj Cintul ...

Attentato a Robert Fico: premier slovacco in condizioni gravi ma stabili - Attentato a Robert Fico: premier slovacco in condizioni gravi ma stabili - Chi è l'attentatore di Fico: "Ho sparato perché disapprovo le sue politiche" Un sospetto è stato arrestato dalla polizia slovacca: si tratta di juraj Cintula, un uomo di 71 anni di Levice. "L'ho fatto ...