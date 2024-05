Chef Rubio | botte per mie posizioni M O

(Di giovedì 16 maggio 2024) 10.47 Punti alla testa, frattura dell'orbita facciale, tagli ed escoriazioni:, aggredito sotto casa ieri sera, pubblica sui social un aggiornamento, dopo una foto del viso tumefatto. "Mi hanno aspettato fuori casa in sei e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi", aveva detto poche ore dopo l'aggressione. Lui la spiega con le propriesul conflitto in Medio Oriente, tanto da scrivere: "Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti". Oggi,nel secondo post: "Grazie a tutti. Un saluto alla comunità ebraica".

