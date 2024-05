Chef Rubio massacrato sotto casa | le immagini sono terribili

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 16 maggio 2024) Personaggi tv. . Gabriele Rubini, classe 1983, è un cuoco, personaggio televisivo ed ex rugbista a 15 italiano. Ha ottenuto notorietà presso il grande pubblico grazie alla sua attività televisiva, conducendo programmi culinari quali Unti e bisunti o Camionisti in trattorialo pseudonimo di. In queste ore ha denunciato via social un pestaggio di cui è rimasto vittima. ( dopo le foto) Leggi anche: Federico Fashion Style in ospedale dopo l’aggressione: cos’è successo Leggi anche: “Forum”, terribile aggressione in studio: il video Leggi anche: “Striscia la notizia”, aggressione choc durante il servizio: “Spray al peperoncino in faccia” Leggi anche: “Mattino 5”, aggressione choc in diretta tv: Panicucci senza parole ” Mi hanno aspettato fuoriin 6 e hanno tagliato i fili del cancello ...