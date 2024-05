Chef Rubio massacrato di botte Terrorismo e mafia - le immagini da codice rosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il conflitto israelo-palestinese assume contorni sempre più concreti e drammatici anche nel nostro Paese. Le manifestazioni, come abbiamo avuto modo di vedere in questi mesi, mostrano toni sempre più estremisti. Parte dell'Italia, infatti, si è spaccata tra chi sostiene acriticamente la causa filopalestinese e chi abbraccia in maniera vorace la difesa aggressiva di Israele. A farne le spese è stato Gabriele Rubini, in arte, attivista pro-Palestina, che nella notte tra mercoledì e giovedì ha postato su “X” un video raccapricciante, che lo ritrae completamente insanguinato in volto, con una ferita piuttosto visibile al capo. Il cuoco, nel filmato, racconta di essere stato aggredito, a Roma, da alcuni individui che lo hanno aspettato di fronte alla sua abitazione. Sicuro dei colpevoli,non ha esitato un secondo ...

Gabriele Rubini, o chef Rubio, nasce a Frascati il 29 giugno 1983 ... lavoro", "Rubio alla ricerca del gusto perduto" e "Camionisti in trattoria". Da sempre impegato in cause sociali, dal 2014 studia ...

