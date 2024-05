Chef Rubio aggredito sotto casa sua | Mi hanno massacrato - sono terroristi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sanguinosa aggressione contro, secondo lui attribuibile alle sue posizioni pro-Palestina. A denunciare quanto accaduto è lo stesso Gabriele Rubini su X. Loha pubblicato sul social un video che lo ritraedi botte, con il viso insanguinato e un occhio tumefatto. Nelle immagini l'uomo mostra anche le condizioni della sua automobile dopo l'aggressione e un pezzo di legno usato per colpirlo. "- dicenel video - Questigli ebrei sionisti. Miaspettato fuoriin 6 etagliato i fili del cancello per massacrarmi". E aggiunge: "Potete massacrarmi ma tanto non mi piego".