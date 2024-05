Chef Rubio aggredito sotto casa | Mi hanno massacrato di botte

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Aggressioneper. A denunciarlo via social con un video lo stesso Gabriele Rubini, video in cui appare sanguinante e attribuisce l'aggressione a una "squadraccia sionista". "Miaspettato fuorie midi, erano in 6,tagliato i fili del cancello per massacrarmi fuori", L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.