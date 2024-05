Che malattia ha Laura Pausini? Una volta la bloccò all’Eurovision Song Contest

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si chiama Tachicardia parossistica sovraventricolare ed è una patologica cardiaca che influisce sulla velocità del battito del cuore, così rapida da sembrare quasi di uscire fuori dal petto. Ne soffre da tempoche a causa di questo problema si allontanò dal palco dell’Eurovision2022 che lei presentava assieme a Mika e Alessandro Cattelan. All’inizio si parlò di una lite con i conduttori o di un calo di zuccheri. In realtà, come ha spiegato lei stessa in un’intervista a Mara Venier durante Domenica In, si trattava di un disturbo molto fastidioso e di difficile gestione. Soprattutto, se colpisce nel bel mezzo di uno show. “Ho un piccolissimo problemuccio al cuore: la tachicardia parossistica sovraventricolare. E mi è venuto quando presentavo l’Eurovision all’ultima serata: mai avuto prima ...

L’inviato d’assalto di Striscia la notizia, Jimmy Ghione , sempre più spesso in compagnia di Marialaura De Vitis , ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Paolo Brosio . A scoprire la relazione è Novella 2000, ha paparazzato i due ...

Laura Pellegrini - laura Pellegrini - Alison aveva paura che la malattia potesse colpirla di nuovo: per 10 mesi aveva combattuto contro l'ansia e la depressione. Poi si è suicidata. Dal questa domenica diventa obbligatorio il nuovo ...

Ecco come le malattie alterano lo sviluppo del cervello - Ecco come le malattie alterano lo sviluppo del cervello - Ecco come le malattie alterano lo sviluppo del cervello Come le malattie ... docente del Boston Children’s Hospital (Harvard University) e laura Baroncelli, senior research scientist dell’Istituto di ...

Porphyria Awareness Week: otto giorni per parlare delle otto forme della malattia - Porphyria Awareness Week: otto giorni per parlare delle otto forme della malattia - Porphyria Awareness Week: otto giorni per parlare delle otto forme della malattia. Tutte le novità cliniche e associative nell'intervista alla dr.ssa Graziadei ...