Che ci fa a maggio un albero di Natale a Piazza di Spagna? Magia del cinema

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le temperature a Roma sono già quelle estive. Logico che la presenza di undi, con tanto dei decorazioni, sulla scalinata di Trinità dei Monti abbia incuriosito turisti e passanti. Non c’è nulla di anomalo, però. Si tratta solamente della scenografia di un film natalizio, Mrs. Christmas (Mamma) con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri. Naturalmente l’insolita scena ha fatto il giro di migliaia di profili social, finendo in decine di selfie che hanno immortalato la stranezza. In effetti, la circostanza è particolare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WeAre Roma (@weare.roma) L’è stato montato nella notte. Molti dipendenti di bar della zona, uscendo dal loro turno di lavoro si sono trovati davanti alla scena, reagendo in maniera ...