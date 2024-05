Challenger 175 Torino 2024 - giovedì 16 maggio | anche oggi programma in ritardo causa pioggia

(Di giovedì 16 maggio 2024)16, la grande protagonista del175 diè la pia. Dopo aver complicato notevolmente ilnei giorni scorsi, il meteo continua a non dare tregua. Questa mattina gli incontri di primo turno erano inper le ore 10.00, ma nessuna gara è iniziata. Il nuovo via è fissato per le ore 15.30, ma attualmente sembra complicato perché le previsioni meteo continuano ad essere negative. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco dell’ATP Challenger 175 di Torino per la giornata di giovedì 16 maggio . Ancora la pioggia protagonista in queste prime giornate, che non ha dato tregua nel corso delle giornata di martedì e mercoledì, ...

Lorenzo Musetti: "Il paragone con Jannik Sinner c'è da sempre ma oggi ha poco senso" - Lorenzo Musetti: "Il paragone con Jannik Sinner c'è da sempre ma oggi ha poco senso" - Lorenzo Musetti ha parlato a torino alla vigilia del suo esordio nel challenger: "I problemi di Roma sono superati" ...

Piemonte Open: tanta, troppa pioggia. Pellegrino e Gigante out, Meligeni-Alves e Maestrelli in maindraw - Piemonte Open: tanta, troppa pioggia. Pellegrino e Gigante out, Meligeni-Alves e Maestrelli in maindraw - Il derby tedesco fra Hanfmann e Marterer, invece, è stato vinto a tavolino dal primo, per un “misterioso” ritiro di Marterer. Certamente le cause del ritiro non hanno nulla a che vedere col splendente ...

Tennis, Musetti: «Paragonarmi a Sinner adesso non ha senso. Le critiche Ci sono sempre state, a volte gratuite» - Tennis, Musetti: «Paragonarmi a Sinner adesso non ha senso. Le critiche Ci sono sempre state, a volte gratuite» - Dopo essersi ritirato agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, Lorenzo Musetti cerca il pronto riscatto al Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della categoria ATP challenger ...