Cento - finale vincente L’obiettivo è a un passo

(Di giovedì 16 maggio 2024) sella88 luiss roma 85 SELLA : Delfino 14, Bruttini 11, Musso 12, Palumbo 15, Mussini 23, Moreno 5, Ladurner 8, Pavani, Bucciol, Magni, Archie, Toscano. All. Mecacci. LUISS ROMA: Sabin 20, D’Argenzio 16, Cain 12, Cucci 9, Fallucca 9, Salvioni 6, Murri 3, Pasqualin 10, Tolino, Jovovic, Villa. All. Paccariè. Arbitri: Foti, Lupelli e Grappasonno. Note: parziali 24-16; 51-45; 65-65.batte anche la Luiss e chiude una settimana di sole vittorie, avvicinando sempre di più la matematica salvezza. Ilanche questa volta è clemente coi biancorossi, che prima scappano poi si fanno agguantare, regalando ai capitolini il tiro per il potenziale overtime, respinto dal ferro. Pronti-via ed è subito gol dell’ex, Sabin dall’arco fa 3-0. Il raddoppio arriva qualche minuto più tardi (0-6) e sveglia la Benedetto: il primo a ...