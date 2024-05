Cede un ponticello a Cantù per il maltempo in Lombardia - 66enne disperso dopo la caduta nel torrente in piena

Cantù , 16 maggio 2024 – Un uomo di 66 anni di Cantù è scomparso dopo essere caduto in una roggia, a causa del cedimento della balaustra di un ponticello a cui era appoggiato. È accaduto questa sera in via Caduti di Nassirya, tra via Domea e via ...

Nubifragi al Nord, un disperso nel Comasco | Allerta rossa in Veneto, Zaia: "Non ci aspettavamo un'alluvione così" - - - > Cade in un canale in piena, disperso 66enne nel Comasco Un 66enne è caduto in un canale in piena a Cantù, in provincia di Como. L'uomo si sarebbe trovato su un ponticello pedonale insieme a ...

Mariano Comense, donna aggredita. Fermato l'ex compagno in fuga da domenica notte - ...66enne, già noto per episodi di maltrattamenti in famiglia, si è sentito messo alle strette. Nel momento in cui è stato rintracciato non è stato semplice fermarlo. E' stato portato in caserma a Cantù ...